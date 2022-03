Il giallo della Bielorussia che nega di essere scesa in guerra contro l’Ucraina al fianco della Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Anche l’esercito della BieloRussia è sceso in guerra al fianco della Russia nell’invasione dell’Ucraina: questa la tesi di fonti militari citate da Vitaliy Kyrylov, portavoce delle Forze ucraine di Difesa Territoriali del Nord, al confine tra i due Paesi. La denuncia è arrivata nella mattinata di oggi dal Parlamento di Kyiv, ma l’ingresso sul campo di un terzo attore – Lukashenko – è avvenuto intorno alla mezzanotte: forze operative speciali sarebbero saliti a bordo di aerei puntando come luoghi di atterraggio la Capitale e Zhytomyr, 150 chilometri più a Ovest. ?? ???????????? ?????? ?????????? ???????. ?????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????????? ?????????? ??? ?????????? «??????» ??????? ???????. ?????? ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Anche l’esercitoè sceso inalnell’invasione del: questa la tesi di fonti militari citate da Vitaliy Kyrylov, portavoce delle Forze ucraine di Difesa Territoriali del Nord, al confine tra i due Paesi. La denuncia è arrivata nella mattinata di oggi dal Parlamento di Kyiv, ma l’ingresso sul campo di un terzo attore – Lukashenko – è avvenuto intorno alla mezzanotte: forze operative speciali sarebbero saliti a bordo di aerei puntando come luoghi di atterraggio la Capitale e Zhytomyr, 150 chilometri più a Ovest. ?? ???????????? ?????? ?????????? ???????. ?????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????????? ?????????? ??? ?????????? «??????» ??????? ???????. ?????? ...

Advertising

dariofrance : Questa sera il #Colosseo sarà illuminato di giallo a blu, i colori della bandiera dell’#Ucraina. - twitorino : Questa sera la Mole Antonelliana, per esprimere la solidarietà della Città di Torino a Kiev, si illumina di giallo… - marcodimaio : ???????? Taipei e altre città taiwanesi si illuminano di giallo e blu, solidali con l’Ucraina. Il legame tra queste due… - vcrxxy1234 : @biagioamalfi Chi? Quello che ancora in un cassetto della sua casa tiene un gilet giallo, ...perché non si sa mai… - MontiFrancy82 : Da venerdì 4 marzo disponibile in digitale “LA CITTÀ DI LUCIO DALLA”, il nuovo brano della cantautrice… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo della Padova, indagato il capocentro dei servizi segreti ... l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di essere intercettato in un indagine della ... Italia L'incidente mortale e il depistaggio: giallo su Mantoan, il fedelissimo di Zaia (e di ...

Salernitana, giallo sull'incidente di Ribery: il giocatore non è stato sottoposto all'alcol test Commenta per primo Si è aperto un giallo sull'incidente di Franck Ribery, che lunedì notte si è schiantato contro un semaforo nella ... infatti, nonostante la richiesta presentata dai militari della ...

"Illuminare la Torre di giallo e blu" LA NAZIONE La forza dei popoli trascina i governi: stavolta la libertà non è negoziabile Anche se, sul passaggio, va in scena un singolare giallo. C’è una frase nel testo reso noto ai giornalisti che Draghi, in Aula, non legge. E riguarda proprio la similitudine con Hitler e con ...

Ucraina: Ferragni, sosteniamo raccolta fondi della Croce Rossa (ANSA) - ROMA, 01 MAR - L'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni si mobilita attraverso i suoi canali social per sostenere la popolazione ucraina alla luce dell'intensificarsi delle viole ...

... l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di essere intercettato in un indagine... Italia L'incidente mortale e il depistaggio:su Mantoan, il fedelissimo di Zaia (e di ...Commenta per primo Si è aperto unsull'incidente di Franck Ribery, che lunedì notte si è schiantato contro un semaforo nella ... infatti, nonostante la richiesta presentata dai militari...Anche se, sul passaggio, va in scena un singolare giallo. C’è una frase nel testo reso noto ai giornalisti che Draghi, in Aula, non legge. E riguarda proprio la similitudine con Hitler e con ...(ANSA) - ROMA, 01 MAR - L'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni si mobilita attraverso i suoi canali social per sostenere la popolazione ucraina alla luce dell'intensificarsi delle viole ...