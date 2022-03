Il Giacinto: come da un solo bulbo puoi creare tanti altri bulbi (Di martedì 1 marzo 2022) Il Giacinto è un fiore molto profumato che sboccia all’inizio della primavera. Nasce da un bulbo che potete decidere di duplicare all’infinito. Se questo è il vostro fiore preferito, non perdete altro tempo e seguite le istruzioni. Per prima cosa prendete il bulbo di un Giacinto e, utilizzando un coltello, eliminate la parte superiore creando un parte piatta. Dopo il taglio dovete fare un taglio a croce sulla superficie, facendo sprofondare la lama fino a metà del bulbo. A questo punto dovete separare le quattro parti superiori del bulbo. Per farlo inserite uno stuzzicadenti per ogni fessura/taglio fatto. Ora dovete aspettare che il bulbo perda umidità. La superficie infatti, dopo il taglio, sarà umida e deve assolutamente asciugare prima di procedere con il resto. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 marzo 2022) Ilè un fiore molto profumato che sboccia all’inizio della primavera. Nasce da unche potete decidere di duplicare all’infinito. Se questo è il vostro fiore preferito, non perdete altro tempo e seguite le istruzioni. Per prima cosa prendete ildi une, utilizzando un coltello, eliminate la parte superiore creando un parte piatta. Dopo il taglio dovete fare un taglio a croce sulla superficie, facendo sprofondare la lama fino a metà del. A questo punto dovete separare le quattro parti superiori del. Per farlo inserite uno stuzzicadenti per ogni fessura/taglio fatto. Ora dovete aspettare che ilperda umidità. La superficie infatti, dopo il taglio, sarà umida e deve assolutamente asciugare prima di procedere con il resto. ...

