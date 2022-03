Il gas russo? Lo prende la Cina: ecco l’accordo con Gazprom (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – L’Europa taglia i ponti energetici ed economici con la Russia? Ad approfittarne è la Cina. Prova ne è quanto accaduto ieri sera: Gazprom ha siglato il più grande accordo di fornitura di gas naturale con la Cina. Il colosso russo, parzialmente controllato dallo Stato, ha difatti firmato un contratto per la progettazione del gasdotto Soyuz Vostok che arriverà in Cina passando dalla Mongolia. Il piano implica poi un altro patto ancora da stringere tra Pechino e Mosca, ovvero un nuovo accordo che garantirebbe a Soyuz Vostok di trasportare fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno verso la Cina. Accordi con Gazprom, così la Cina “ci frega” il gas russo I vantaggi per il dragone asiatico si deducono facilmente, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – L’Europa taglia i ponti energetici ed economici con la Russia? Ad approfittarne è la. Prova ne è quanto accaduto ieri sera:ha siglato il più grande accordo di fornitura di gas naturale con la. Il colosso, parzialmente controllato dallo Stato, ha difatti firmato un contratto per la progettazione del gasdotto Soyuz Vostok che arriverà inpassando dalla Mongolia. Il piano implica poi un altro patto ancora da stringere tra Pechino e Mosca, ovvero un nuovo accordo che garantirebbe a Soyuz Vostok di trasportare fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno verso la. Accordi con, così la“ci frega” il gasI vantaggi per il dragone asiatico si deducono facilmente, ...

Advertising

robertosaviano : 1/9 Ciò che manca completamente dal dibattito sulla guerra in Ucraina è il gemellaggio delle organizzazioni crimina… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Cingolani: “Serve strategia per sganciarsi dalla dipendenza del gas russo, bisogna accelerar… - HuffPostItalia : L’Ue studia come staccarsi dal gas russo per il prossimo inverno. Col timore che sia Mosca a chiudere - E_Futura : RT @ReRebaudengo: Possiamo e dobbiamo rendere l'Italia enormemente più indipendente dalle importazioni di gas russo. Entro giugno 2022 ser… - livic751 : RT @f_burla: «Non si capisce come potremmo rinunciare al gas russo, se non, come fa notare un esperto, imponendo 'misure volontarie o obbli… -