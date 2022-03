Il discorso del presidente ucraino Zelensky alla plenaria del Parlamento Ue (Di martedì 1 marzo 2022) Di seguito riportiamo il discorso integrale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky fatto in video-collegamento alla riunione plenaria del Parlamento Ue. Sapete, io in questi ultimi giorni non so più come salutare le persone perché non posso dire "buon giorno" e nemmeno "buona sera". Non posso farlo, perché ogni giorno è un nuovo giorno, e per alcuni è l'ultimo dei loro giorni. Parlo dei miei cittadini, i cittadini dell'Ucraina, che difendono, con le loro vite, la libertà. Sono molto contento di vedere e sentire quello che ho sentito oggi qui, il vostro stato d'animo, questa unità – sono contento che siete uniti e che abbiamo unito tutti voi, i paesi dell'Ue, ma non avrei mai immaginato che lo avremmo fatto a questo prezzo. L'Ucraina vive una tragedia, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Di seguito riportiamo ilintegrale delVolodymyrfatto in video-collegamentoriunionedelUe. Sapete, io in questi ultimi giorni non so più come salutare le persone perché non posso dire "buon giorno" e nemmeno "buona sera". Non posso farlo, perché ogni giorno è un nuovo giorno, e per alcuni è l'ultimo dei loro giorni. Parlo dei miei cittadini, i cittadini dell'Ucraina, che difendono, con le loro vite, la libertà. Sono molto contento di vedere e sentire quello che ho sentito oggi qui, il vostro stato d'animo, questa unità – sono contento che siete uniti e che abbiamo unito tutti voi, i paesi dell'Ue, ma non avrei mai immaginato che lo avremmo fatto a questo prezzo. L'Ucraina vive una tragedia, ...

Advertising

fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - ilpost : L'inizio del discorso di Draghi al Senato, notevole: - riotta : Ottimo discorso, serio, europeo, atlantista, compassionevole e responsabile ora su #Ucraina da parte del premier Ma… - michetravi : RT @ilfoglio_it: Il discorso di #Zelensky alla plenaria del Parlamento Ue: 'Sono convinto che queste vite oggi siano sacrificate in nome de… - gioaltomonte : @Ubikindred @LellaPasto @gloquenzi No no il punto è proprio che sia legittimo, quando nessuno l'avrebbe mai immagin… -