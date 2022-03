Il derby di Coppa Italia finisce 0-0. Inter e Milan si giocano tutto il 20 aprile (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - Il derby della Madonnina tra Milan e Inter, valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, delude un po' le aspettative e termina con uno 0-0. Meglio la squadra di Pioli nel complesso, anche se troppo imprecisa negli ultimi metri di campo; continua invece il periodo di appannamento per gli uomini di Inzaghi, a secco di gol per la quarta gara di fila tra campionato, Coppa e Champions League. Si deciderà tutto nel ritorno del 20 aprile, considerando che al 'diavolo' potrebbe andar bene anche un pareggio con gol, vista la regola delle reti in trasferta che ancora non è stata adeguata al nuovo format delle competizioni europee (sarà abolita dalla prossima stagione). Il primo tempo è a forti tinte rossonere, con Saelemaekers e Theo ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - Ildella Madonnina tra, valevole per l'andata delle semifinali di, delude un po' le aspettative e termina con uno 0-0. Meglio la squadra di Pioli nel complesso, anche se troppo imprecisa negli ultimi metri di campo; continua invece il periodo di appannamento per gli uomini di Inzaghi, a secco di gol per la quarta gara di fila tra campionato,e Champions League. Si deciderànel ritorno del 20, considerando che al 'diavolo' potrebbe andar bene anche un pareggio con gol, vista la regola delle reti in trasferta che ancora non è stata adeguata al nuovo format delle competizioni europee (sarà abolita dalla prossima stagione). Il primo tempo è a forti tinte rossonere, con Saelemaekers e Theo ...

