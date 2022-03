Il caro energie colpisce le imprese: il parere di Michele Biza (Di martedì 1 marzo 2022) I costi insostenibili del gas e dell’elettricità in Italia e il conflitto in Ucraina minano la stabilità delle imprese bloccate da sfiducia e pessimismo. “Il pericolo è la chiusura forzata di molte attività, oltre ad un ulteriore aumento dei prezzi da parte degli imprenditori a causa del conseguente rincaro delle materie prime. Gli effetti di questa situazione andranno ad indebolire i conseguenti consumi ed incideranno sull’inflazione”. Una preoccupazione motivata dai dati del Centro studi di Confindustria, che mostrano costi energetici in impennata per le imprese manifatturiere con 37 miliardi previsti nel 2022 dai 5 del 20201. A soffrire, secondo le previsioni di Biza, non sarà solo il settore manifatturiero con uno scenario poco roseo nei prossimi mesi dove “le tariffe si alzeranno ulteriormente e le aziende avranno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 marzo 2022) I costi insostenibili del gas e dell’elettricità in Italia e il conflitto in Ucraina minano la stabilità dellebloccate da sfiducia e pessimismo. “Il pericolo è la chiusura forzata di molte attività, oltre ad un ulteriore aumento dei prezzi da parte degli imprenditori a causa del conseguente rindelle materie prime. Gli effetti di questa situazione andranno ad indebolire i conseguenti consumi ed incideranno sull’inflazione”. Una preoccupazione motivata dai dati del Centro studi di Confindustria, che mostrano costi energetici in impennata per lemanifatturiere con 37 miliardi previsti nel 2022 dai 5 del 20201. A soffrire, secondo le previsioni di, non sarà solo il settore manifatturiero con uno scenario poco roseo nei prossimi mesi dove “le tariffe si alzeranno ulteriormente e le aziende avranno ...

