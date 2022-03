Il bollettino Covid di oggi 1 marzo 2022 | la mappa dei contagi e i dati dalle Regioni

Advertising

infoitinterno : Covid Toscana, il bollettino dell’1 marzo: 2.918 casi, i decessi sono 22 - BojackXVI : RT @Dayne999: Tu con la foto con la mascherina, che in questi ultimi 2 anni hai vissuto nel panico, nell'odio x i novax, tu che non vai più… - fisco24_info : Covid oggi Fvg, 709 contagi e 6 morti: bollettino 1 marzo: (Adnkronos) - I dati della Regione… - italiaserait : Covid oggi Fvg, 709 contagi e 6 morti: bollettino 1 marzo - sulsitodisimone : Covid oggi Fvg, 709 contagi e 6 morti: bollettino 1 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Sky Tg24

in Italia , ildi martedì 1 marzo 2022 : i dati di oggi del Ministero della Salute a questa pagina, dopo le 17 circa. Ieri, con il fisiologico calo di tamponi del weekend, i nuovi ......sette giorni - non si registrano vittime pratesi tra le 22 segnalate in Toscana dal... Buone notizie dagli ospedali dove il numero dei pazienticontinua a diminuire: oggi sono 846 - ...Tre nuovi decessi purtroppo appesantiscono il rapporto odierno sulla diffusione del Coronavirus. Si tratta di due uomini, un ultra 80enne e un ultra novantenne, entrambi deceduti in ospedale, e di una ...Mercoledì scorso, meno di una settimana fa, c’erano sette pazienti ricoverati alla Terapia intensiva Covid dell’ospedale ‘Cervello’, diretta dal dottore Baldo Renda, oggi sono undici. Un fatto che sem ...