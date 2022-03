Il 10 marzo a Roma la presentazione del libro “I giorni del coraggio” di Eleonora Mattia (Di martedì 1 marzo 2022) IN USCITA DAL 10 marzo:I giorni DEL coraggio.LA FORZA DELLE DONNE OLTRE LA PANDEMIA di Eleonora Mattiacon la prefazione di Eleonora Daniele presentazioneGiovedì 10 marzo ore 17.30PALAZZO VALENTINI – RomaSaranno presenti:Eleonora Mattia – Autrice del libroROBERTO GUALTIERI – Sindaco di RomaEleonora DANIELE – Giornalista e conduttrice Tv Verrà presentato giovedì 10 marzo alle ore 17.30 presso Palazzo Valentini di Roma, il libro di Eleonora Mattia (Presidente della IX Commissione del consiglio regionale del Lazio) “I giorni del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) IN USCITA DAL 10:IDEL.LA FORZA DELLE DONNE OLTRE LA PANDEMIA dicon la prefazione diDanieleGiovedì 10ore 17.30PALAZZO VALENTINI –Saranno presenti:– Autrice delROBERTO GUALTIERI – Sindaco diDANIELE – Giornalista e conduttrice Tv Verrà presentato giovedì 10alle ore 17.30 presso Palazzo Valentini di, ildi(Presidente della IX Commissione del consiglio regionale del Lazio) “Idel ...

Ultime Notizie dalla rete : marzo Roma All'Hard Rock Cafe arriva il Messi Burger ... Roma e Venezia". Lo scrive la catena di locali in una nota. "Il Messi Burger si presenta come una ...unica e indimenticabile ripercorrendo quelli che sono i gusti scelti dal campione." 1 marzo 2022

Informazione: dal no all'odio al sì alla fratellanza Convegno "Informazione: dal no all'odio al sì alla fratellanza", registrato a Roma martedì 1 marzo 2022 alle ore 10:41. L'evento è stato organizzato da Articolo 21 Liberi di e Ordine dei ? ...

Martedì 8 marzo è sciopero generale: dai trasporti agli asili nido Roma si ferma RomaToday Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 2 marzo: Tina e Recalcati partiranno per Londra Il paradiso delle signore: Maria verrà a sapere la verità? Sono soprattutto tre le storie de Il paradiso delle signore che hanno lasciato il pubblico con ancora molti punti interrogativi. Potrebbe… Le ...

“Basilicata da ascoltare”, podcast per gli appassionati di viaggio Roma, 1 mar. (askanews) - La Basilicata che si vede ... Per popolare il canale "Basilicata da ascoltare" giovedì 10 marzo verrà pubblicato un avviso con il quale sarà possibile proporre la ...

