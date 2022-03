“Ieri Putin ha ucciso 16 bambini con i suoi missili” Zelensky al Parlamento europeo | “La tragedia che stiamo vivendo è immane”

(Di martedì 1 marzo 2022) “Ogni piazza dell’Ucraina verrà chiamata piazza della liberà e nessuno ci piegherà. Siamo foti. Siamo Ucraini. Vogliamo che i nostri figli vivano.16sono stati uccisi eparla di opearazioni contro le infrastrutture militari: ma si tratta diha16con i”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, parlando in collegamento aldove è in corso una plenaria sulla guerra in Ucraina (qui il video).al: “Lacheè ...

Advertising

pietroraffa : Putin ieri si era impegnato a 'sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni'. Oggi sta continuan… - Radio1Rai : #RussiaUkraineConflict In Russia, nonostante le intimidazioni e gli arresti, migliaia di cittadini protestano contr… - rtl1025 : ???? '#Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si trattata di bambini, ieri ne ha uccisi 16 c… - PizzutiL : RT @Agenzia_Ansa: 'Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma si tratta di bambini, ieri ne ha uccisi 16 con i suoi mi… - libellula58 : RT @ludmyla2803: A cena da Macron, senza #Draghi... Non andare a quest'incontro è il segno di un’Italia che lascia a Francia e Germania il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri Putin

... standing ovation del Parlamento europeo al presidente Zelensky collegato da Kiev - Video Il presidente ucraino ha anche accusato la Russia di attacchi ai civili, nonostante solo, in un ...NOTIZIE, AGGIORNAMENTI E ANALISI SULLA GUERRA IN UCRAINA Tutte le notizie, in diretta: oggi è il secondo giorno di negoziati Come sono andati,, i negoziati fra Ucraina e Russia?"tratta" ...Supereremo tutto, ne sono convinto”. “Ieri sono stati uccisi 16 bambini ucraini”, ha detto il presidente, “eppure Putin parla di obiettivi militari”. Quindi ancora un appello al sostegno europeo al ...Putin non è solo il capo di una cleptocrazia che si sta macchiando ... Italiana non esca meno ostile all’europeismo e al multilateralismo, che oggi come ieri significano concretamente garanzia di ...