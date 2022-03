I veri legami della regina Charlotte di Bridgerton con la famiglia reale britannica (Di martedì 1 marzo 2022) Golda Rosheuvel, che interpreta la regina Charlotte nella fortunata serie Netflix, proviene da una famiglia dell'alta società londinese e il mondo di corte non le è mai stato estraneo. «Nessuno sforzo a calarmi nei panni della sovrana», racconta a Tatler. E questo perché sua madre Judith… Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) Golda Rosheuvel, che interpreta lanella fortunata serie Netflix, proviene da unadell'alta società londinese e il mondo di corte non le è mai stato estraneo. «Nessuno sforzo a calarmi nei pannisovrana», racconta a Tatler. E questo perché sua madre Judith…

Advertising

672Cilia : @GemmitiMoreno Io credo che i legami non si spezzino. I veri legami. E vivano anche nell'assenza. ???? - BimBumB72357488 : @Alina2411mi Vero, poi alcuni di loro avevano potenziale sia per creare legami veri che per essere divertenti...put… - Bea54587739 : @RaffaellaGizzi Ciao ??Infatti ho adorato Stefania anche per il suo percorso fatto di legami veri e sinceri e soprat… - Lucia_cavallin : RT @Jane76280957: @LDelweb Non preoccupatevi noi insieme salveremo Miry! E tutti insieme arriveremo in finale. L'amore e l'amicizia che c'è… - LDelweb : RT @Jane76280957: @LDelweb Non preoccupatevi noi insieme salveremo Miry! E tutti insieme arriveremo in finale. L'amore e l'amicizia che c'è… -