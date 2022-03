I due volti M5s sull’Ucraina: mentre Di Maio condanna Putin, il presidente commissione Esteri vota contro le armi a Kiev – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) Il Movimento 5 Stelle si divide sugli aiuti all’Ucraina in chiave antirussa. mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio postava le terribili immagini dei bombardamenti di Kharkiv, il presidente della commissione Esteri del Senato Vito Petrocelli, membro del suo stesso partito, votava contro la risoluzione unitaria del governo sul sostegno anche militare a Kiev. Ieri, 28 febbraio, Petrocelli – notoriamente filorusso – aveva dichiarato di non voler votare alcun provvedimento che prevedesse l’invio di armi letali all’Ucraina, pur condannando pubblicamente l’aggressione militare di Mosca. Tra gli altri nomi filorussi nel Movimento spicca quello del sottosegretario agli ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Il Movimento 5 Stelle si divide sugli aiuti all’Ucraina in chiave antirussa.il ministro degliLuigi Dipostava le terribili immagini dei bombardamenti di Kharkiv, ildelladel Senato Vito Petrocelli, membro del suo stesso partito,vala risoluzione unitaria del governo sul sostegno anche militare a. Ieri, 28 febbraio, Petrocelli – notoriamente filorusso – aveva dichiarato di non volerre alcun provvedimento che prevedesse l’invio diletali all’Ucraina, purndo pubblicamente l’aggressione militare di Mosca. Tra gli altri nomi filorussi nel Movimento spicca quello del sottosegretario agli ...

