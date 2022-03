I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 1 marzo (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 46.631 casi positivi da coronavirus e 233 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 11.164 (401 in meno di ieri), di cui 708 nei reparti di terapia intensiva (6 Leggi su ilpost (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 46.631 casi positivi dae 233 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 11.164 (401 in meno di ieri), di cui 708 nei reparti di terapia intensiva (6

Advertising

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - chedisagio : Sul mio 'personalissimo cartellino' oggi c'è un 'circoletto rosso' ??. Tanti auguri a Rino Tommasi, che compie 88… - cdghietta : RT @DD_Forum: Utilizzando i dati campionari dell’Indagine sui Bilanci delle Famiglie della Banca d’Italia (2016) @MorelliSal ha stimato che… - StivaleDigitale : RT @Angi_tech: ??#Arweave, una #startup blockchain I chi fondatori dicono di aver trovato un modo per archiviare in modo economico e permane… - FUB_Italzen : Grazie ancora a Luigi Maria Caliò dell' @uni_ct per il suo contributo sullo sviluppo della città monumentale di Agr… -