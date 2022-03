I civili ucraini che fermano a mani nude il convoglio di truppe russe | VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) Un gruppo di civili ucraini si para davanti a un lungo convoglio di mezzi russi e, con coraggio, prova a farlo desistere dall’avanzare. E’ soltanto l’ultimo dei tantissimi VIDEO circolati in rete e rilanciati da account che mettono in mostra l’eroismo dell’Ucraina, da ormai sei giorni sotto l’assedio della Russia. Dal primo mezzo del convoglio, diretto verso Melitopol, un soldato scende e prova a parlare con i civili che gli stanno davanti. Tutti hanno le braccia alzate in segno di pace, lui avanza e spara qualche colpo in aria. I civili ucraini che fermano a mani nude il convoglio di truppe russe VIDEO Non è chiaro come sia andata a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Un gruppo disi para davanti a un lungodi mezzi russi e, con coraggio, prova a farlo desistere dall’avanzare. E’ soltanto l’ultimo dei tantissimicircolati in rete e rilanciati da account che mettono in mostra l’eroismo dell’Ucraina, da ormai sei giorni sotto l’assedio della Russia. Dal primo mezzo del, diretto verso Melitopol, un soldato scende e prova a parlare con iche gli stanno davanti. Tutti hanno le braccia alzate in segno di pace, lui avanza e spara qualche colpo in aria. IcheildiNon è chiaro come sia andata a ...

Advertising

ladyonorato : Se a bombardare i civili ucraini è l’esercito ucraino, nessuno fa una piega? - rtl1025 : ?? Almeno 352 civili ucraini, tra cui 14 bambini, sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa. E' il nuovo bi… - riotta : Pacifisti in Italia, giovani, studenti, sindacati, gente di buona volontà, cara sinistra, cattolici una cartolina d… - Balu875651831 : RT @bincenzino: @annaperina @tomasomontanari @_MicroMega_ Siccome non abbiamo ripudiato la guerra prima, ora è giusto armare i civili ucrai… - FabioVxVendetta : @lorenzmanzoni @is_clapton @stanzaselvaggia @Aye46_58 Chi mi conferma non sia stato fuoco accidentale Ucraino? Lo… -