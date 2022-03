Herpes Zoster colpisce oltre 90% over 50 ma solo 7% si sente a rischio (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - oltre il 90% degli adulti sopra i 50 anni ha già contratto l'Herpes Zoster, il virus che causa il cosiddetto 'Fuoco di Sant'Antonio', il quale permane in forma latente all'interno dell'organismo e 1 adulto su 3 lo svilupperà nel corso della sua vita. Ma da un sondaggio condotto da Ipsos Mori in diversi Paesi del mondo su 2.509 soggetti, si è scoperto che, mediamente, solo il 7% delle persone intervistate crede di essere ad alto rischio di sviluppare l'Herpes Zoster nei prossimi 10 anni. Con l'obiettivo di contribuire ad accrescere la consapevolezza dei cittadini sui rischi dell'Herpes Zoster, GlaxoSmithKline (Gsk), in collaborazione con l'International Federation on Ageing (Ifa), scende in campo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) -il 90% degli adulti sopra i 50 anni ha già contratto l', il virus che causa il cosiddetto 'Fuoco di Sant'Antonio', il quale permane in forma latente all'interno dell'organismo e 1 adulto su 3 lo svilupperà nel corso della sua vita. Ma da un sondaggio condotto da Ipsos Mori in diversi Paesi del mondo su 2.509 soggetti, si è scoperto che, mediamente,il 7% delle persone intervistate crede di essere ad altodi sviluppare l'nei prossimi 10 anni. Con l'obiettivo di contribuire ad accrescere la consapevolezza dei cittadini sui rischi dell', GlaxoSmithKline (Gsk), in collaborazione con l'International Federation on Ageing (Ifa), scende in campo ...

