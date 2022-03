Helen Mirren e Jim Broadbent: straordinaria coppia ne ‘Il Ritratto del Duca’. Clip esclusiva (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 3 Marzo arriva al cinema “Il Ritratto del duca” film diretto da Roger Michell (Notting Hill) e interpretato magistralmente da Helen Mirren e Jim Broadbent. Una straordinaria coppia, per un film altrettanto straordinario che prende spunto da un fatto realmente accaduto: il furto di un quadro dalla National Gallery di Londra. Una commedia divertente sapientemente diretta dal compianto Michell, scomparso lo scorso anno e distribuita al cinema da BIM Distribution, di cui vi mostriamo una Clip in esclusiva. LEGGI ANCHE:– “Marry Me”: Owen Wilson dice ‘si’ a Jennifer Lopez. Clip in esclusiva del film La storia vera da cui prende spunto questa commedia in perfetto stile british che gioca sull’equilibrio perfetto di ... Leggi su funweek (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 3 Marzo arriva al cinema “Ildel duca” film diretto da Roger Michell (Notting Hill) e interpretato magistralmente dae Jim. Una, per un film altrettanto straordinario che prende spunto da un fatto realmente accaduto: il furto di un quadro dalla National Gallery di Londra. Una commedia divertente sapientemente diretta dal compianto Michell, scomparso lo scorso anno e distribuita al cinema da BIM Distribution, di cui vi mostriamo unain. LEGGI ANCHE:– “Marry Me”: Owen Wilson dice ‘si’ a Jennifer Lopez.indel film La storia vera da cui prende spunto questa commedia in perfetto stile british che gioca sull’equilibrio perfetto di ...

