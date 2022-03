“Hai obbedito agli autori”: sospetti gravissimi al GF Vip, la accusano di ‘sabotaggio’ (Di martedì 1 marzo 2022) Nell’ultimo prime time del reality si delineano sempre più le strategie degli autori: c’è un infiltrato nel cast del GF Vip. cast del GF Vip (fonte mediasetplay)L’ultima puntata di ieri sera ha riservato clamorosi colpi di scena per i concorrenti del GF Vip. Oltre all’eliminazione regolarmente prevista, che ha estromesso dal gioco Nathaly Caldonazzo, è stata indetta una nomination lampo dagli autori del format. L’imprevisto ballottaggio ha penalizzato Alessandro Basciano, che ha quindi dovuto abbandonare il gioco in fretta e furia. Il pubblico del reality, però, è solitamente molto attento e analitico nei confronti della dinamiche del gioco, e ha rilevato un particolare piuttosto insolito. In uno dei blocchi iniziali del GF Vip, Alfonso Signorini ha cercato di appianare le controversie sulla soubrette Caldonazzo in ... Leggi su ck12 (Di martedì 1 marzo 2022) Nell’ultimo prime time del reality si delineano sempre più le strategie degli: c’è un infiltrato nel cast del GF Vip. cast del GF Vip (fonte mediasetplay)L’ultima puntata di ieri sera ha riservato clamorosi colpi di scena per i concorrenti del GF Vip. Oltre all’eliminazione regolarmente prevista, che ha estromesso dal gioco Nathaly Caldonazzo, è stata indetta una nomination lampo ddel format. L’imprevisto ballottaggio ha penalizzato Alessandro Basciano, che ha quindi dovuto abbandonare il gioco in fretta e furia. Il pubblico del reality, però, è solitamente molto attento e analitico nei confronti della dinamiche del gioco, e ha rilevato un particolare piuttosto insolito. In uno dei blocchi iniziali del GF Vip, Alfonso Signorini ha cercato di appianare le controversie sulla soubrette Caldonazzo in ...

