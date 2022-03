Guerra Ucraina, Zelensky: "Russia è Stato terrorista" (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, "lanciare un razzo contro la piazza centrale di Kharkiv è Stato un palese atto di terrorismo". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video pubblicato su Facebook. "Dopo questo la Russia è diventata uno Stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà", ha sottolineato definendo il bombardamento russo contro la città "un crimine di Guerra". Sempre via social Zelensky ha voluto esprimere ''gratitudine al Duca e la Duchessa di Cambridge in questo momento cruciale'' che vede ''l'Ucraina opporsi con coraggio all'invasione russa''. I reali inglesi, ha scritto su Twitter, ''stanno dalla nostra parte e sostengono i nostri cittadini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) -, "lanciare un razzo contro la piazza centrale di Kharkiv èun palese atto di terrorismo". Così il presidente ucraino, Volodymyr, in un nuovo video pubblicato su Facebook. "Dopo questo laè diventata uno. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà", ha sottolineato definendo il bombardamento russo contro la città "un crimine di". Sempre via socialha voluto esprimere ''gratitudine al Duca e la Duchessa di Cambridge in questo momento cruciale'' che vede ''l'opporsi con coraggio all'invasione russa''. I reali inglesi, ha scritto su Twitter, ''stanno dalla nostra parte e sostengono i nostri cittadini ...

