Guerra Ucraina, Zelensky: “Escludere Russia da esecutivo Onu” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’esclusione di Mosca dall’esecutivo Onu, dove siede come membro permanente con diritto di veto. “Uno stato che commette crimini di Guerra contro i civili non può essere membro del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”, ha detto in un videomessaggio. “Questa è l’Ucraina. Questa è l’Europa. Questo è il 2022. Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente, per dimostrare che l’umanità può difendersi”, ha aggiunto Zelensky, esortando la comunità internazionale a considerare il blocco completo dello spazio aereo per missili, aerei ed elicotteri russi. Il presidente ha anche definito un crimine di ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, il presidente ucraino Volodymyrchiede l’esclusione di Mosca dall’Onu, dove siede come membro permanente con diritto di veto. “Uno stato che commette crimini dicontro i civili non può essere membro del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”, ha detto in un videomessaggio. “Questa è l’. Questa è l’Europa. Questo è il 2022. Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente, per dimostrare che l’umanità può difendersi”, ha aggiunto, esortando la comunità internazionale a considerare il blocco completo dello spazio aereo per missili, aerei ed elicotteri russi. Il presidente ha anche definito un crimine di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ilfattoblog : Guerra in Ucraina, il gas azero torna alla ribalta ma la Russia avrà ancora voce in capitolo - LVPVS3 : RT @ilmessaggeroit: Guerra Ucraina, Volvo sospende vendita di auto in Russia. È la prima casa automobilistica a farlo -