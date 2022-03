Guerra Ucraina, stop uscite nuovi film in Russia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso l’uscita dei film nei cinema russi dopo l’invasione. Nelle sale del Paese non usciranno né ‘Batman, né ‘Red (Turning Red)’, né ‘Morbius’. Il blockbuster della Warner Bros ‘Batman’ sarebbe dovuto uscire venerdì. “Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina – hanno fatto sapere dalla casa di produzione – WarnerMedia ha sospeso l’uscita del suo film in Russia”. Il gigante del cinema Disney in una nota ha spiegato che “a causa dell’invasione non provocata dall’Ucraina, abbiamo deciso di mettere in pausa l’uscita dei nostri film, tra cui l’imminente Turning Red di Pixar. Prenderemo future decisioni in base all’evolversi della situazione – ha fatto sapere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso l’uscita deinei cinema russi dopo l’invasione. Nelle sale del Paese non usciranno né ‘Batman, né ‘Red (Turning Red)’, né ‘Morbius’. Il blockbuster della Warner Bros ‘Batman’ sarebbe dovuto uscire venerdì. “Alla luce della crisi umanitaria in– hanno fatto sapere dalla casa di produzione – WarnerMedia ha sospeso l’uscita del suoin”. Il gigante del cinema Disney in una nota ha spiegato che “a causa dell’invasione non provocata dall’, abbiamo deciso di mettere in pausa l’uscita dei nostri, tra cui l’imminente Turning Red di Pixar. Prenderemo future decisioni in base all’evolversi della situazione – ha fatto sapere ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - paolomaggioni : Qui in una parrocchia di #Milano, il bar dell’oratorio è diventato un magazzino per aiutare la popolazione ucraina… - ManLanTuit : #Draghi: 'Dobbiamo puntare sull'aumento della produzione di #energierinnovabili'. Ci è voluta una #guerra per arriv… -