Guerra Ucraina-Russia, Zelensky a Ue: “Non ci abbandonate” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa, stiamo mostrando a tutti quello che siamo. Senza l’Unione europea, l’Ucraina sarebbe sola. Abbiamo dimostrato la nostra forza, abbiamo dimostrato che siamo proprio come voi. Mostrateci che siete al nostro fianco, mostrateci che non ci abbandonerete. Mostrateci che siete veramente europei”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si rivolge così al Parlamento europeo nel collegamento con la seduta plenaria. “Nessuno ci spezzerà: siamo forti, siamo ucraini”, continua Zelensky. Dopo i missili lanciati oggi sulla piazza della Libertà di Kharkiv, “d’ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno piazza della Libertà”, aggiunge. In Ucraina ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, “vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa, stiamo mostrando a tutti quello che siamo. Senza l’Unione europea, l’sarebbe sola. Abbiamo dimostrato la nostra forza, abbiamo dimostrato che siamo proprio come voi. Mostrateci che siete al nostro fianco, mostrateci che non ci abbandonerete. Mostrateci che siete veramente europei”. Così il presidente dell’, Volodymyr, si rivolge così al Parlamento europeo nel collegamento con la seduta plenaria. “Nessuno ci spezzerà: siamo forti, siamo ucraini”, continua. Dopo i missili lanciati oggi sulla piazza della Libertà di Kharkiv, “d’ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno piazza della Libertà”, aggiunge. In...

