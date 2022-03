Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie oggi: news oggi 1 marzo (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, continua l’assedio all’indomani del primo round di colloqui in cui si cerca di arrivare alla tregua. ORE 7.52 – Almeno 413 persone sono state arrestate in Russia durante le proteste di ieri contro la Guerra in Ucraina. A riportarlo è il sito per i diritti civili Ovd-Info, che fa salire il totale delle persone arrestate dall’inizio delle manifestazioni giovedì a 6.440. Circa la metà degli arresti, 3.126, sono stati effettuati durante le proteste a Mosca, mentre 2.084 a San Pietroburgo, ha riferito il sito. ORE 7.50 – L’invasione dell’Ucraina è in ritardo rispetto ai piani russi per la fortissima resistenza locale oltre che per i problemi di attrezzature e logistica avuti dai russi. Questo quanto emerso nel corso di un briefing ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, continua l’assedio all’indomani del primo round di colloqui in cui si cerca di arrivare alla tregua. ORE 7.52 – Almeno 413 persone sono state arrestate indurante le proteste di ieri contro lain. A riportarlo è il sito per i diritti civili Ovd-Info, che fa salire il totale delle persone arrestate dall’inizio delle manifestazioni giovedì a 6.440. Circa la metà degli arresti, 3.126, sono stati effettuati durante le proteste a Mosca, mentre 2.084 a San Pietroburgo, ha riferito il sito. ORE 7.50 – L’invasione dell’è in ritardo rispetto ai piani russi per la fortissima resistenza locale oltre che per i problemi di attrezzature e logistica avuti dai russi. Questo quanto emerso nel corso di un briefing ...

