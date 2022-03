Guerra Ucraina-Russia, Stoltenberg: “Presenza Nato aumenta ma vogliamo la pace” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “I Paesi alleati stanno inviando all’Ucraina armi anti carro, missili per la difesa aerea e munizioni, oltre che finanziamenti per milioni di euro di aiuti e aiuti umanitari” dopo l’inizio della Guerra con la Russia, ha riassunto il Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. “Nelle ultime settimane abbiamo, in risposta all’attacco della Russia all’Ucraina, aumentato la Presenza della Nato sui cieli, a terra e nei mari. Con più di cento aerei da Guerra in stato di elevata allerta che operano da 30 siti diversi, più di 120 navi dal Baltico al Mediterraneo. Stati Uniti, Gran Bretagna e altri alleati stanno spostando migliaia di uomini alle frontiere Orientali dell’Alleanza e per la ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “I Paesi alleati stanno inviando all’armi anti carro, missili per la difesa aerea e munizioni, oltre che finanziamenti per milioni di euro di aiuti e aiuti umanitari” dopo l’inizio dellacon la, ha riassunto il Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens. “Nelle ultime settimane abbiamo, in risposta all’attacco dellaall’to ladellasui cieli, a terra e nei mari. Con più di cento aerei dain stato di elevata allerta che operano da 30 siti diversi, più di 120 navi dal Baltico al Mediterraneo. Stati Uniti, Gran Bretagna e altri alleati stanno spostando migliaia di uomini alle frontiere Orientali dell’Alleanza e per la ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - francescade54 : RT @DorboMarimba: @Comunardo La guerra in Ucraina ci permette di ripercorrere li mejo action movie degli ultimi vent'anni - LorenaSpini : RT @ladyonorato: L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRANNO A Q… -