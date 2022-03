Guerra Ucraina-Russia, parla Lavrov e Onu si svuota – Video (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – parla il ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, e l’Onu si svuota. Mentre Mosca porta avanti la Guerra in Ucraina, diplomatici e ambasciatori lasciano in massa l’aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra quando il ministro degli Esteri della Russia inizia il suo intervento in collegamento Video con l’Onu. Quella di Lavrov è ”disinformazione totale” e non merita l’attenzione dei diplomatici, scrive su Twitter la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. “La Russia è isolata e dovrebbe vergognarsi di sedere alle Nazioni Unite”, aggiungeancora Truss. Per la Russia è “inaccettabile” la presenza di armi nucleari americane in Europa, dice ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –il ministro degli Esteri della, Sergei, e l’Onu si. Mentre Mosca porta avanti lain, diplomatici e ambasciatori lasciano in massa l’aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra quando il ministro degli Esteri dellainizia il suo intervento in collegamentocon l’Onu. Quella diè ”disinformazione totale” e non merita l’attenzione dei diplomatici, scrive su Twitter la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. “Laè isolata e dovrebbe vergognarsi di sedere alle Nazioni Unite”, aggiungeancora Truss. Per laè “inaccettabile” la presenza di armi nucleari americane in Europa, dice ...

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - Silvergio2377 : RT @Elewhatelse3: Uno 'studiato' si commuove per la guerra in Ucraina e nello stesso tempo dice che è giusto che chi non si mappina perda i… - missypippi : RT @Leon4rd__: Art. 11 Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali. Draghi manda armi in U… -

