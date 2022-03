Guerra Ucraina-Russia, nuovi bombardamenti su Kharkiv (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Sono ripresi questa sera i pesanti bombardamenti su Kharkiv, in Ucraina, da parte delle forze militari della Russia. In particolare, è stata colpita la zona di una base aerea, dove è stata registrata una enorme esplosione. Ed è di almeno 10 morti e 35 feriti il bilancio di un precedente attacco missilistico sferrato oggi nel centro della città. Lo afferma il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Herashchenko su Telegram, dicendo che la ''piazza della Libertà è stata colpita da un missile da crociera. C'è stato un secondo colpo da un razzo simile che ha colpito un edificio dopo l'arrivo dei soccorritori (in 5-7 minuti). Un terzo edificio amministrativo è crollato". Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, intanto, un enorme convoglio di 64 km di veicoli militari russi avanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Sono ripresi questa sera i pesantisu, in, da parte delle forze militari della. In particolare, è stata colpita la zona di una base aerea, dove è stata registrata una enorme esplosione. Ed è di almeno 10 morti e 35 feriti il bilancio di un precedente attacco missilistico sferrato oggi nel centro della città. Lo afferma il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Herashchenko su Telegram, dicendo che la ''piazza della Libertà è stata colpita da un missile da crociera. C'è stato un secondo colpo da un razzo simile che ha colpito un edificio dopo l'arrivo dei soccorritori (in 5-7 minuti). Un terzo edificio amministrativo è crollato". Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, intanto, un enorme convoglio di 64 km di veicoli militari russi avanza ...

