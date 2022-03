Guerra Ucraina-Russia: nuove esplosioni a Kyiv, colpita torre della TV (Di martedì 1 marzo 2022) Non si fermano i bombardamenti nella Guerra Ucraina-Russia, dove si sono avvertite nuove esplosioni a Kyiv. Le forze armate russe hanno anche colpito la torre della televisione nella capitale. Nuovi raid anche nella città di Kharkiv. Intanto, il Parlamento europeo ha ricevuto la domanda di adesione dell’Ucraina all’UE. È stata avviata una procedura speciale di Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Non si fermano i bombardamenti nella, dove si sono avvertite. Le forze armate russe hanno anche colpito latelevisione nella capitale. Nuovi raid anche nella città di Kharkiv. Intanto, il Parlamento europeo ha ricevuto la domanda di adesione dell’all’UE. È stata avviata una procedura speciale di

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - demagistris : La Russia cessi il fuoco e l’Ucraina diventi paese neutrale,stato aperto alla fratellanza universale,ponte di un’Eu… - Byron22675168 : RT @franborgonovo: In #Ucraina i non vaccinati sono la stragrande maggioranza della popolazione. Tutti vogliono la guerra per la libertà di… - Bastagreenpass : RT @Patrizi83078394: -