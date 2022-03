Guerra Ucraina-Russia, mezzi russi verso Kiev e bombe su Kharkiv: “Nessun risultato dai negoziati” (Di martedì 1 marzo 2022) Il sesto giorni di Guerra tra la russia e l’Ucraina si apre con i bombardamenti su Kharkiv ed altre città da parte dei russi. I mezzi militari di Putin sono ormai alle porte di Kiev. Sul fronte diplomatico sono cominciati i colloqui tra le delegazioni delle parti in causa a Gomel, città al confine bielorusso. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Il sesto giorni ditra lae l’si apre con i bombardamenti sued altre città da parte dei. Imilitari di Putin sono ormai alle porte di. Sul fronte diplomatico sono cominciati i colloqui tra le delegazioni delle parti in causa a Gomel, città al confine bielorusso. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - EstudiosSiris : RT @paoloigna1: In #Australia cresce la preoccupazione per i cittadini in zone di guerra in #Ucraina - fulvioabbate : 'A causa della guerra in Ucraina, stiamo bloccando i canali YouTube legati a RT e Sputnik in tutta Europa, con effe… -