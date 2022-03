Guerra Ucraina-Russia, Letta: “Putin? Si chiedono tutti se è sano di mente” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, per il segretario del Pd Enrico Letta la “decisione più difficile è stata quella di inviare le armi” a Kiev. “Il sostegno con materiale militare – ringrazio Guerini e tutti i militari – sappiamo che è il passaggio più difficile – ha detto nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera -, ma sappiamo anche che nell’articolo 11 della Costituzione ci sono ragioni che motivano l’intervento di oggi e ci sono nella decisione che la commissione Ue ha preso domenica e il Parlamento Ue oggi”. Ragioni che si basano anche “sull’art.51 delle Nazione Unite. Siamo perfettamente in linea con la Costituzione italiana e europea e siamo in linea con i valori più profondi di questo secolo”. “Voglio qui esprimere il convinto sostegno dei gruppi Pd ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, per il segretario del Pd Enricola “decisione più difficile è stata quella di inviare le armi” a Kiev. “Il sostegno con materiale militare – ringrazio Guerini ei militari – sappiamo che è il passaggio più difficile – ha detto nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera -, ma sappiamo anche che nell’articolo 11 della Costituzione ci sono ragioni che motivano l’intervento di oggi e ci sono nella decisione che la commissione Ue ha preso domenica e il Parlamento Ue oggi”. Ragioni che si baanche “sull’art.51 delle Nazione Unite. Siamo perfettain linea con la Costituzione italiana e europea e siamo in linea con i valori più profondi di questo secolo”. “Voglio qui esprimere il convinto sostegno dei gruppi Pd ...

