Guerra Ucraina-Russia, le parole di Draghi: cosa ha detto oggi (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Italia, Ucraina, Russia gas, europea. Sono i termini più usati dal premier Mario Draghi negli interventi oggi a Senato e Camera. Lo evidenzia l'analisi su 3.621 parole dedicate essenzialmente al tema della Guerra Ucraina-Russia. "Colpisce subito la maggiore enfasi data dal Premier alle parole Italia e Europa, così come la parola Guerra viene nominata 9 volte rispetto alle 2 del 25 febbraio. Segnalo anche che compaiono le parole invasione e rifugiati prima assenti" dice Lucrezia Maggio, Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom, confrontando l'intervento odierno con quello di una settimana fa. Gli aggettivi più usati oggi: russa: 6; ucraino: 6; internazionale: 5; ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Italia,gas, europea. Sono i termini più usati dal premier Marionegli interventia Senato e Camera. Lo evidenzia l'analisi su 3.621dedicate essenzialmente al tema della. "Colpisce subito la maggiore enfasi data dal Premier alleItalia e Europa, così come la parolaviene nominata 9 volte rispetto alle 2 del 25 febbraio. Segnalo anche che compaiono leinvasione e rifugiati prima assenti" dice Lucrezia Maggio, Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom, confrontando l'intervento odierno con quello di una settimana fa. Gli aggettivi più usati: russa: 6; ucraino: 6; internazionale: 5; ...

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina Come affrontare la guerra a scuola "Ucraina, il ministro Patrizio Bianchi invita tutte le scuole a riflettere sull'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra". Questo l'avviso diramato dal ministero a tutte le scuole ...

Ucraina, quanto costerà la guerra agli italiani "Ci saranno dei costi da pagare, non è solo l'energia, ma anche il grano". La guerra in Ucraina peserà sui portafogli degli italiani: a lanciare l'allarme, nel suo intervento in Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sulle misure adottate dal governo a seguito ...

Guerra in Ucraina, il tempo reale della sesta giornata: diretta e sviluppi IL GIORNO Ucraina: Fornaro, ‘ok Leu su sanzioni e invio armi ma ci sia anche rilancio azione diplomatica’ Condividi questo articolo:Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Confermiamo il leale sostegno alle iniziative assunte dal governo e dall’Europa. Non esistono ragioni nè storiche, nè politiche, nè di sicurezza c ...

Lo sport mette al bando la Russia Mentre la guerra in Ucraina incalza, il mondo dello sport risponde con sdegno alla situazione e reagisce mettendo al bando la Russia e gli atleti russi dalle competizioni sportive internazionali. Ieri ...

