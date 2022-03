Guerra Ucraina-Russia, le parole di Draghi: cosa ha detto oggi (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Italia, Ucraina, Russia gas, europea. Sono i termini più usati dal premier Mario Draghi negli interventi oggi a Senato e Camera. Lo evidenzia l’analisi su 3.621 parole dedicate essenzialmente al tema della Guerra Ucraina-Russia. “Colpisce subito la maggiore enfasi data dal Premier alle parole Italia e Europa, così come la parola Guerra viene nominata 9 volte rispetto alle 2 del 25 febbraio. Segnalo anche che compaiono le parole invasione e rifugiati prima assenti” dice Lucrezia Maggio, Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom, confrontando l’intervento odierno con quello di una settimana fa. Gli aggettivi più usati oggi: russa: 6; ucraino: 6; internazionale: ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Italia,gas, europea. Sono i termini più usati dal premier Marionegli interventia Senato e Camera. Lo evidenzia l’analisi su 3.621dedicate essenzialmente al tema della. “Colpisce subito la maggiore enfasi data dal Premier alleItalia e Europa, così come la parolaviene nominata 9 volte rispetto alle 2 del 25 febbraio. Segnalo anche che compaiono leinvasione e rifugiati prima assenti” dice Lucrezia Maggio, Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom, confrontando l’intervento odierno con quello di una settimana fa. Gli aggettivi più usati: russa: 6; ucraino: 6; internazionale: ...

