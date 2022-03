Guerra Ucraina - Russia, Kiev: "Uccisi oltre 5.700 soldati russi" (Di martedì 1 marzo 2022) Kiev, 1 mar. - Sarebbero oltre 5.700 i militari russi morti dall'inizio della Guerra tra Ucraina e russia, innescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin . E' il nuovo bilancio aggiornato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022), 1 mar. - Sarebbero5.700 i militarimorti dall'inizio dellatra, innescata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin . E' il nuovo bilancio aggiornato da ...

