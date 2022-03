Guerra Ucraina-Russia, Kiev: “Uccisi oltre 5.700 soldati russi” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sarebbero oltre 5.700 i militari russi morti dall’inizio della Guerra tra Ucraina e russia, innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin . E’ il nuovo bilancio aggiornato da parte Ucraina secondo cui altri 200 sarebbero stati catturati. Ieri il ministero della Difesa di Kiev parlava di circa 5.300 russi morti. Su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine ha segnalato anche la distruzione di 198 tank, 29 velivoli e altrettanti elicotteri. Sinora da parte russa non è stato fornito un bilancio delle perdite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Sarebbero5.700 i militarimorti dall’inizio dellatra, innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin . E’ il nuovo bilancio aggiornato da partesecondo cui altri 200 sarebbero stati catturati. Ieri il ministero della Difesa diparlava di circa 5.300morti. Su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine ha segnalato anche la distruzione di 198 tank, 29 velivoli e altrettanti elicotteri. Sinora da parte russa non è stato fornito un bilancio delle perdite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

