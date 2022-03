Guerra Ucraina-Russia, Kiev e Kharkiv senza pace (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – La Guerra tra Ucraina e Russia, innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin, oggi vive una giornata cruciale dopo una settimana di combattimenti. Si attendono conferme relative alle news sul secondo round di negoziati tra Kiev e Mosca: dopo il primo incontro al confine tra Ucraina e BieloRussia, oggi i negoziati potrebbero svolgersi al confine polacco. La via diplomatica appare stretta se si pensa alle notizie e agli eventi delle ultime 24 ore. “Lasciate Kiev”, il messaggio indirizzato da Mosca ai cittadini della capitale Ucraina. All’avvertimento è seguito il lancio di missili che hanno centrato una torre della tv, provocando almeno 5 morti. Quartieri della capitale sono tornati in serata nel mirino delle forze di Mosca. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Latra, innescata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin, oggi vive una giornata cruciale dopo una settimana di combattimenti. Si attendono conferme relative alle news sul secondo round di negoziati trae Mosca: dopo il primo incontro al confine trae Bielo, oggi i negoziati potrebbero svolgersi al confine polacco. La via diplomatica appare stretta se si pensa alle notizie e agli eventi delle ultime 24 ore. “Lasciate”, il messaggio indirizzato da Mosca ai cittadini della capitale. All’avvertimento è seguito il lancio di missili che hanno centrato una torre della tv, provocando almeno 5 morti. Quartieri della capitale sono tornati in serata nel mirino delle forze di Mosca. La ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - lpagan_16 : RT @PietroSalvatori: In 13 hanno votato al Senato contro la risoluzione sulla guerra in Ucraina. Tutti e 13 sono stati eletti con il Movime… - JamesZaky : RT @riotta: Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fine della guer… -