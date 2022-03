Guerra Ucraina-Russia, Draghi: “Svolta decisiva in storia europea” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “l’invasione russa segna una Svolta decisiva nella storia europea. Molti si erano illusi che la Guerra non avrebbe avuto più spazio in Europa”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Senato. “L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte. L’aggressione della Russia all’Ucraina ci riporta indietro di oltre ottant’anni, si tratta di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all’ordine internazionale che abbiamo costruito insieme”, ha affermato ancora Draghi. Le scelte della Russia, in particolare “il ricatto” del ricorso ad armi nucleari “ci obbligano a compiere scelte fino a pochi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, “l’invasione russa segna unanella. Molti si erano illusi che lanon avrebbe avuto più spazio in Europa”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Senato. “L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte. L’aggressione dellaall’ci riporta indietro di oltre ottant’anni, si tratta di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all’ordine internazionale che abbiamo costruito insieme”, ha affermato ancora. Le scelte della, in particolare “il ricatto” del ricorso ad armi nucleari “ci obbligano a compiere scelte fino a pochi ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - paolomaggioni : Qui in una parrocchia di #Milano, il bar dell’oratorio è diventato un magazzino per aiutare la popolazione ucraina… - ManLanTuit : #Draghi: 'Dobbiamo puntare sull'aumento della produzione di #energierinnovabili'. Ci è voluta una #guerra per arriv… -