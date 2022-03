Guerra Ucraina-Russia, domani secondo round colloqui (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Si terrà domani un secondo round di colloqui tra la delegazione russa e quella Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass citando una propria fonte a Mosca. Il primo round di colloqui si è svolto ieri a Gomel, in BieloRussia, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. “Come concordato inizialmente, l’incontro dovrebbe aver luogo domani”, ha affermato la fonte. Intanto il portavoce del Cremlino Dmytro Peskov ha fatto sapere che è ”troppo presto” per esprimersi sui negoziati iniziati ieri. Quello che è certo, al momento, è che non si sta preparando un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto ribadendo che i russi riconoscono Zelensky come presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Si terràunditra la delegazione russa e quella. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass citando una propria fonte a Mosca. Il primodisi è svolto ieri a Gomel, in Bielo, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. “Come concordato inizialmente, l’incontro dovrebbe aver luogo”, ha affermato la fonte. Intanto il portavoce del Cremlino Dmytro Peskov ha fatto sapere che è ”troppo presto” per esprimersi sui negoziati iniziati ieri. Quello che è certo, al momento, è che non si sta preparando un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto ribadendo che i russi riconoscono Zelensky come presidente ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - RavagliaEdoardo : RT @PietroSalvatori: In 13 hanno votato al Senato contro la risoluzione sulla guerra in Ucraina. Tutti e 13 sono stati eletti con il Movime… - Donati7Nicola : RT @Simo_Dal: Il #soprano russo Anna Netrebko: «Obbligare gli #artisti, o qualsiasi personaggio pubblico, a dare voce alle proprie opinioni… -