Guerra Ucraina-Russia, convoglio russo di oltre 60 km verso Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, all’indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l’assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enorme convoglio di oltre 60 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev. Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici. Per settimane prima della sua invasione dell’Ucraina, la Russia ha ammassato le sue forze in BieloRussia. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell’ex stato sovietico per partecipare a quelle che i due alleati hanno descritto come esercitazioni congiunte. Ma dopo la fine delle manovre, le forze russe ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, all’indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l’assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enormedi60 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di. Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici. Per settimane prima della sua invasione dell’, laha ammassato le sue forze in Bielo. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell’ex stato sovietico per partecipare a quelle che i due alleati hanno descritto come esercitazioni congiunte. Ma dopo la fine delle manovre, le forze russe ...

