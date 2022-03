Guerra Ucraina - Russia, bollette: sostegni europei per famiglie e imprese. Tetto ai prezzi e tagli Iva (Di martedì 1 marzo 2022) Dunque il governo è costretto a guardare avanti, proprio mentre sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto energia messo a punto ormai oltre dieci giorni fa. Quel provvedimento ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 marzo 2022) Dunque il governo è costretto a guardare avanti, proprio mentre sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto energia messo a punto ormai oltre dieci giorni fa. Quel provvedimento ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - DucaDaniele86 : RT @Eurosport_IT: 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima domanda… - butwhy5 : RT @eliodemaria: TWEET-FLASH! - PIETRO SALVATORI: “IN 13 HANNO VOTATO AL SENATO CONTRO LA RISOLUZIONE SULLA GUERRA IN UCRAINA. TUTTI E 13 S… -