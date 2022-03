Guerra Ucraina-Russia, bollette: sostegni europei per famiglie e imprese. Tetto ai prezzi e tagli Iva (Di martedì 1 marzo 2022) I prezzi di petrolio e gas puntano ancora verso l?alto sull?onda della Guerra in Ucraina. E in Europa si fa strada la convinzione che l?emergenza vada affrontata a livello... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 1 marzo 2022) Idi petrolio e gas puntano ancora verso l?alto sull?onda dellain. E in Europa si fa strada la convinzione che l?emergenza vada affrontata a livello...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - il_piccolo : Guerra in Ucraina, perché l’Onu è un palazzo inutile - il_piccolo : Guerra in Ucraina, l’orgoglio delle donne in armi pronte a difendere le città: “Contro Putin e patriarcato” -