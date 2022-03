Guerra Ucraina-Russia, Biden: “Su sanzioni uniti con alleati” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Joe Biden parlerà agli americani questa notte. Il messaggio che vorrà dare, secondo un’anticipazione dello stesso Biden, sarà che gli alleati sono uniti nella risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Il corrispondente dalla Casa Bianca della Cnn, Jake Tapper, ha riferito che Biden, durante un pranzo con la stampa, ha sottolineato “la sua determinazione nel vedere che l’Unione Europea, la Nato e tutti i nostri alleati sono sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda le sanzioni alla Russia e come affrontare questa invasione, perché è un’invasione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –, Joeparlerà agli americani questa notte. Il messaggio che vorrà dare, secondo un’anticipazione dello stesso, sarà che glisononella risposta all’invasione russa dell’. Il corrispondente dalla Casa Bianca della Cnn, Jake Tapper, ha riferito che, durante un pranzo con la stampa, ha sottolineato “la sua determinazione nel vedere che l’Unione Europea, la Nato e tutti i nostrisono sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda leallae come affrontare questa invasione, perché è un’invasione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

