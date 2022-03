Guerra Ucraina, Russia avanza verso Kiev. Nuovo attacco su Kharkiv (Di martedì 1 marzo 2022) E' di almeno 10 morti e 35 feriti il bilancio di un Nuovo attacco missilistico sferrato oggi nel centro Kharkiv, nell'Ucraina orientale, nell'ultimo drammatico bollettino legato alla Guerra iniziata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) E' di almeno 10 morti e 35 feriti il bilancio di unmissilistico sferrato oggi nel centro, nell'orientale, nell'ultimo drammatico bollettino legato allainiziata ...

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - alinatede : RT @Adnkronos: Guerra #Ucraina-Russia, Mosca ai civili: 'Lasciate #Kiev, colpiremo'. - Flavr7 : RT @Adnkronos: Guerra #Ucraina-Russia, Mosca ai civili: 'Lasciate #Kiev, colpiremo'. -