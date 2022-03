Guerra Ucraina oggi, 60 km di mezzi russi verso Kiev. Bombardamenti a Kharkiv (Di martedì 1 marzo 2022) Sesto giorno di Guerra in Ucraina. Dopo le trattative a Gomel, proseguono gli scontri. Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60km si sta dirigendo a Kiev, dove nella notte sono risuonate le sirene antiaeree. Pesanti Bombardamenti sono stati lanciati su Kharkiv, la seconda città principale dell’Ucraina. Il sindaco di Kharkiv ha dichiarato che “almeno nove civili sono morti, tra i quali tre bambini“. Secondo il ministero della Difesa ucraino i soldati russi morti sono 5.710. L’Onu parla di oltre 400 vittime civili. Intanto, ieri si sono tenuti a Gomel, in Bielorussia, i primi colloqui tra la delegazione russa e quella Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin in una telefonata ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 marzo 2022) Sesto giorno diin. Dopo le trattative a Gomel, proseguono gli scontri. Un convoglio dimilitarilungo 60km si sta dirigendo a, dove nella notte sono risuonate le sirene antiaeree. Pesantisono stati lanciati su, la seconda città principale dell’. Il sindaco diha dichiarato che “almeno nove civili sono morti, tra i quali tre bambini“. Secondo il ministero della Difesa ucraino i soldatimorti sono 5.710. L’Onu parla di oltre 400 vittime civili. Intanto, ieri si sono tenuti a Gomel, in Bieloa, i primi colloqui tra la delegazione russa e quella. Il presidente russo Vladimir Putin in una telefonata ...

