Guerra Ucraina, Marlon: «Difficile restare calmi in una situazione simile» (Di martedì 1 marzo 2022) Marlon, difensore dello Shaktar Donetsk, ha parlato della situazione vissuta in Ucraina durante la Guerra: le dichiarazioni L’ex difensore del Sassuolo Marlon, ora allo Shaktar Donetsk, ha parlato della sua situazione in occasione della Guerra in Ucraina. LE PAROLE – «Si sentiva il fragore degli aerei da combattimento che passavano sopra i nostri edifici e quello delle bombe. Era Difficile mantenere la calma in una situazione del genere, anche se ci siamo raccolti insieme e abbiamo pregato che tutto andasse bene. Le donne sono state molto forti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022), difensore dello Shaktar Donetsk, ha parlato dellavissuta indurante la: le dichiarazioni L’ex difensore del Sassuolo, ora allo Shaktar Donetsk, ha parlato della suain occasione dellain. LE PAROLE – «Si sentiva il fragore degli aerei da combattimento che passavano sopra i nostri edifici e quello delle bombe. Eramantenere la calma in unadel genere, anche se ci siamo raccolti insieme e abbiamo pregato che tutto andasse bene. Le donne sono state molto forti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

