Guerra Ucraina, l'ambasciata italiana trasferita da Kiev a Leopoli. Bombardata la torre tv, giù le trasmissioni (Di martedì 1 marzo 2022) Aumenta la tensione in Ucraina, dove la Guerra incalza ormai da una settimana, ovvero dai primi bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime ore arrivano notizie sempre meno incoraggianti dal fronte della capitale Ucraina, Kiev, dove sembra che le forze russe stiano completando un accerchiamento e circa 60 km di distanza dalla città. Mentre da un primo bilancio dei bombardamenti a Kharkiv, si registra un bilancio provvisorio di 10 morti e 20 feriti; e oltre 660mila rifugiati che hanno lasciato il Paese. Proprio a causa dell'accrescersi della tensione, la Farnesina ha reso noto che l'ambasciata italiana in Ucraina è stata spostata da Kiev. La capitale dunque è sempre più isolata, anche se il Presidente Zelensky resta lì ad organizzare le ...

