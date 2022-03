Guerra Ucraina, la Dinamo Kiev: «Verrà il giorno in cui vinceremo» – FOTO (Di martedì 1 marzo 2022) Messaggio di speranza da parte della Dinamo Kiev sulla Guerra scoppiata in Ucraina. Lo ha condiviso il club sui propri canali La Dinamo Kiev, tramite i propri canali ufficiali, ha condiviso un messaggio di speranza in merito alla Guerra scoppiata in Ucraina. ?????. ????????? ????, ???? ??????????? ????? ? ??????? ???. ????????? ????, ???? ?? ??????????. ??? ???? – ???????! ?? pic.twitter.com/zstJ9puP3y— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022 IL MESSAGGIO – «Primavera. Verrà il giorno in cui la Guerra finirà e la pace prevarrà. Verrà il giorno in cui vinceremo. Andrà tutto bene, Ucraina!». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Messaggio di speranza da parte dellasullascoppiata in. Lo ha condiviso il club sui propri canali La, tramite i propri canali ufficiali, ha condiviso un messaggio di speranza in merito allascoppiata in. ?????. ????????? ????, ???? ??????????? ????? ? ??????? ???. ????????? ????, ???? ?? ??????????. ??? ???? – ???????! ?? pic.twitter.com/zstJ9puP3y— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022 IL MESSAGGIO – «Primavera.ilin cui lafinirà e la pace prevarrà.ilin cui. Andrà tutto bene,!». L'articolo proviene da Calcio ...

