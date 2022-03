Guerra ucraina, la caduta delle borse europee (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – La Guerra in ucraina miete vittime, come prevedibile, anche sugli indici delle borse, come riporta l’Ansa. Scontri in ucraina, la sofferenza delle borse Piazza Affari in rosso, e le altre in calo vistoso. Il sesto giorno di Guerra tra Russia e ucraina ha dei riflessi sulle borse. Milano arriva al al traguardo di metà seduta (Ftse Mib -2,7% a 24.730 punti) con lo spread in rialzo a 153,2 punti e un calo del rendimento di 2,28 punti all’1,53%. Titoli singoli in gran parte in fase di crollo, da Intesa (-5,54%), l’Istituto che sta accusando maggiormente a Moncler (-5,94%). Pioggia di numeri negativi per Pirelli (-3,6%), Unicredit (-3,77%), Bper (-4,07%), Banco Bpm (-2,77%), senza contare Fineco (-5,16%). E ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar – Lainmiete vittime, come prevedibile, anche sugli indici, come riporta l’Ansa. Scontri in, la sofferenzaPiazza Affari in rosso, e le altre in calo vistoso. Il sesto giorno ditra Russia eha dei riflessi sulle. Milano arriva al al traguardo di metà seduta (Ftse Mib -2,7% a 24.730 punti) con lo spread in rialzo a 153,2 punti e un calo del rendimento di 2,28 punti all’1,53%. Titoli singoli in gran parte in fase di crollo, da Intesa (-5,54%), l’Istituto che sta accusando maggiormente a Moncler (-5,94%). Pioggia di numeri negativi per Pirelli (-3,6%), Unicredit (-3,77%), Bper (-4,07%), Banco Bpm (-2,77%), senza contare Fineco (-5,16%). E ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - robertina19899 : RT @Adnkronos: #Lavrov parla all’Onu, aula si svuota #Russia - Spacettf : RT @byoblu: Fino al 31 dicembre avremo ancora a che fare con lo #statodemergenza. Il motivo stavolta è legato alla guerra in #Ucraina e pre… -