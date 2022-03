Guerra Ucraina, italiano verso Mariupol con milizie Donetsk: “Sarà bagno di sangue” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – ”Sarà un bagno di sangue” a Mariupol, nel sud dell’Ucraina, accerchiata oggi dalle truppe russe e dalle milizie popolari di Donetsk, nel Donbass. ”Ci saranno enormi perdite, scorrerà molto sangue da entrambi le parti” e a pagare ”saranno anche i civili”, perché ”le milizie popolari hanno creato due corridoi umanitari dando alla popolazione la possibilità di uscire da Mariupol e andare a Donetsk o nella Federazione russa, ma i soldati ucraini glielo stanno impedendo facendo da scudo con i loro corpi”. E’ quanto racconta ad Adnkronos il lecchese Vittorio Rangeloni, che da sette anni vive nel Donbass: “Domani o dopodomani andrò a Mariupol, o almeno lì vicino, per capire ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – ”undi” a, nel sud dell’, accerchiata oggi dalle truppe russe e dallepopolari di, nel Donbass. ”Ci saranno enormi perdite, scorrerà moltoda entrambi le parti” e a pagare ”saranno anche i civili”, perché ”lepopolari hanno creato due corridoi umanitari dando alla popolazione la possibilità di uscire dae andare ao nella Federazione russa, ma i soldati ucraini glielo stanno impedendo facendo da scudo con i loro corpi”. E’ quanto racconta ad Adnkronos il lecchese Vittorio Rangeloni, che da sette anni vive nel Donbass: “Domani o dopodomani andrò a, o almeno lì vicino, per capire ...

