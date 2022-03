Guerra Ucraina, il cameraman filma da un palazzo a Borodianka: il carro armato gli spara contro (Di martedì 1 marzo 2022) Un carro armato ha sparato in direzione di un cameraman che stava riprendendo la battaglia nella città di Borodianka, città Ucraina a circa 70 km dalla capitale Kiev. Il reporter stava filmando la scena all'interno di un palazzo, quando dal veicolo di combattimento è partito un colpo che ha colpito l'edificio, distruggendolo in parte. Leggi su lastampa (Di martedì 1 marzo 2022) Unhato in direzione di unche stava riprendendo la battaglia nella città di, cittàa circa 70 km dalla capitale Kiev. Il reporter stavando la scena all'interno di un, quando dal veicolo di combattimento è partito un colpo che ha colpito l'edificio, distruggendolo in parte.

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - maurorosar : RT @MarcoRizzoPC: Sono in corso i negoziati e il governo Draghi che fa? Pensa bene di buttare benzina sul fuoco spedendo missili e mitragli… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Guerra Ucraina: Bmw, stop impianto Kaliningrad e forniture a Russia. E anche Ford sospende le sue attività https://t.co… -