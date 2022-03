Guerra Ucraina, Farnesina a italiani: “Lasciate Kiev, anche in treno” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – In seguito all’intensificarsi dell’offensiva militare della Russia in Ucraina, la Farnesina fa sapere che “ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco”. “Si raccomanda la massima cautela”, si legge nel messaggio rivolto ai connazionali sul sito ‘Viaggiare sicuri’ della Farnesina, nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – In seguito all’intensificarsi dell’offensiva militare della Russia in, lafa sapere che “ai connazionali ancora presenti nella capitalee dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare, negli orari in cui non c’è il coprifuoco”. “Si raccomanda la massima cautela”, si legge nel messaggio rivolto ai connazionali sul sito ‘Viaggiare sicuri’ della, nel suo aggiornamento sulla situazione in. L'articolo proviene da Italia Sera.

