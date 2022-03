Guerra Ucraina e stato emergenza, cosa ha detto Draghi oggi (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – stato d’emergenza umanitaria per l’Ucraina e stato d’emergenza covid sono cose diverse e non collegate. Lo chiarisce il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al Senato. “L’Italia è pronta a fare di più, sia attraverso le principali organizzazioni umanitarie attive sul luogo, sia con donazioni materiali. Nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo stanziato 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina. Per farlo è stato dichiarato uno stato di emergenza umanitaria, che durerà fino al 31 dicembre e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell’Italia all’Ucraina”, ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –d’umanitaria per l’d’covid sono cose diverse e non collegate. Lo chiarisce il presidente del Consiglio Marionel suo intervento al Senato. “L’Italia è pronta a fare di più, sia attraverso le principali organizzazioni umanitarie attive sul luogo, sia con donazioni materiali. Nel Consiglio dei ministri di ieri abbiamo stanziato 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione. Per farlo èdichiarato unodiumanitaria, che durerà fino al 31 dicembre e che ha esclusivamente lo scopo di assicurare il massimo aiuto dell’Italia all’”, ...

