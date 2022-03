Guerra Ucraina, convoglio Russia di oltre 60 km verso Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Guerra Ucraina - Russia, all'indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l'assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enorme ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022), all'indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l'assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enorme ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - EleonoraGalafa1 : RT @MASSolid1: Ma questi deficienti lo avranno capito che dichiarare apertamente di fornire armi e finanziare la guerra in Ucraina contro l… - Paola18439710 : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordato l… -