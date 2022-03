Guerra Ucraina, convoglio Russia avanza verso Kiev. Attacco a Kharkiv (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, all'indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l'assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enorme convoglio di 64 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev. Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici che si estende dall'aeroporto di Hostomel, a nord-ovest di Kiev, al villaggio di Prybirsk, che si trova tra Kiev e Chernobyl. Per settimane prima della sua invasione dell'Ucraina, la Russia ha ammassato le sue forze in BieloRussia. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) -, all'indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua l'assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enormedi 64 km di veicoli militari russilungo le strade a nord-ovest di. Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici che si estende dall'aeroporto di Hostomel, a nord-ovest di, al villaggio di Prybirsk, che si trova trae Chernobyl. Per settimane prima della sua invasione dell', laha ammassato le sue forze in Bielo. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell'ex ...

